مجانية.. نزل تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات الان

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج الطفولية المميزة ما بين التعليم والترفيه، ناهيك عن عرضها إلى الكثير من الأناشيد الدينية والأغاني الرائعة التي تقدمها القناة على مدار اليوم، فيما يرغب الكثير من المتابعين والأسر المصرية في تنزيل التردد الحديث للقناة سواء على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2025

حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها المميز على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، ومن بينها ما نص على المعلومات التالية:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد 11310.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تردد ثاني طيور الجنة

ولكي تقوم بتثبيت التردد الثاني لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي، فقم بإتباع البيانات الأتيه:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة 11310.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة أطفال

أما عن المزايا التي تتمتع بها قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات عقب قيامك بتثبيتها ما يلي:-