“لينك فعال” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة يونيو 2025

الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، نظير أن البرنامج يأتي من إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى أنه يعمل على توفير دعم مادي ملائم لجميع المشمولين في البرنامج، ناهيك عن أن الوزارة تقوم بإصدار أسماء المشمولين في هيئة وجبات من فترة لأخرى، لضمان حصول المتقدمين على الدعم المادي التي تقدمه الحكومة العراقية أمامهم، ويمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالكشف عن أسماء المشمولين ضمن الوجبة الأخيرة خلال السطور التالية.

استعلام الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية

تتمثل أبرز الخطوات الخاصة بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

يجب أن تتقدم إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

وعندها ستتأهل من اختيارك إلى رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

بالإضافة إلى إمكانية النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيل كشوفات المشمولين ضمن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط المشمولين ضمن الوجبة الجديدة بالعراق؟

وأقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط المعنية بطلب التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، بناءً على ما يلي:-