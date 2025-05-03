ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية مجانًا

يرغب العديد من الأسر المصرية والعربية في التعرف على القنوات الطفولية التي تقدم محتوى طفولي وكرتوني مميز ورائع على مدار الساعة، ناهيك عن أن المحتوى المقدم يجمع بين التعليم والترفيه بشكل كبير، لتكون هي من أنجح القنوات المعنية بتقديم باقة كبيرة من الأناشيد الهادفة التي يعشقها الأطفال بمختلف الأعمار، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة أطفال

هناك مجموعة من المعلومات الواجب اتباعها لكي تتمكن من القيام بتنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث فهو 11310.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بمعرفة التردد الثاني لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، فجاء كما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

تردد حديث 11310.

استقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-