أسعار الفراخ البيضاء والساسو في بداية تعاملات اليوم السبت 3-5-2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 3 من شهر مايو 2025 بمختلف البورصات والمحلات التجارية، نظير أن ذلك شمل كافة أنواع الدواجن، حتى أنه يمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على سعر كيلو الفراخ في المحلات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ الساسو والبيضاء وكافة الأنواع الأخرى، تزامنًا مع كم الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لضخ العديد من السلع الاستهلاكية داخل كافة المحلات التجارية، وعليه فإن الأسعار جاءت بناءً على ما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، وفي المزرعة بـ 70 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء سجلت نحو 87 جنيهًا للكيلو، وبالبورصة 75 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 100 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك بـ 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتتراوح نسبة الفرق من منطقة إلى أخر من 10 لـ 30 جنيه بناءً على مصاريف النقل والمسافات التي يتم قطعها.

حجم انتاج مصر من الدواجن

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة، فإن حجم الإنتاج مصر من الدواجن وصل لـ 1.4 مليار طائر سنويًا، نظير الإنتاج الذي يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة تبلغ نحو 100%، بالإضافة إلى أن صناعة الدواجن المحلية تعتبر من الصناعات الكثيفة لعمالة، بما يوفر قرابة الـ 3 مليون عامل وموظف داخل هذا القطاع المهول، وبالنسبة لحجم الاستثمارات تصل لـ 100 مليار جنيه سنويًا.