سعر الذهب اليوم السبت 3-5-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 3 من شهر مايو 2025، نظير أن ذلك جاء بعد القفزات الأخيرة التي شهدتها المشغولات الذهبية على مدار الفترة الماضية، ناهيك عن ارتفاع سعر الجنيه الذهب لـ 320 جنيه بدون المصنعية، ويمكنك التعرف على كافة التحديثات الأخرى التي تمت على سعر الجرام من الذهب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم السبت

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الذهب داخل محلات الصاغة، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر الجنيه الذهب بعد أخر ارتفاع له لـ 37 ألف و320 جنيه.

فيما سجل سعر الذهب من عيار “18” نحو 4002 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الذهب عيار “24” سجل نحو 5337 جنيه للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية.

فيما بلغ سعر الذهب عيار “21” نحو 4670 جنيه للجرام.

أما على المستوى العالمي فسجل سعر أونصة الذهب قرابة الـ 3264 دولار أمريكي.

قيمة مصنعية الذهب

وتختلف قيمة مصنعية الذهب من محل إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 6% لـ 14% على سعر الجرام من الذهب، نظير أن المشغولات الذهبية شهدت حالة من القفزات المتتالية التي أثرت على حركة البيع والشراء في التعاملات الماضية، مع وجود توقعات كبيرة لعودة القفزات مرة أخرى على سعر الذهب، تزامنًا مع الإضطراب الكبير التي يشهده مؤشر الدولار بالبورصات العالمية، وهو المحدد الأساسي في تحديد سعر الذهب على المستويين العالمي والمحلي.