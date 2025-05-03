الحكومة العراقية تزف بُشرى سارة لجميع الموظفين والمتقاعدين

في إطار التطورات التي تشهدها البلاد العراقية، لتقوم الجهات المعنية في الدولة بإطلاق خدمات مالية وملائمة أمام كافة الموظفين والعاملين في الدولة، حتى أن الخدمة الجديدة تضمن مشاركة المصارف العاملة بالدولة في مشروع حسابي، الذي يتم من خلال توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين داخل إقليم كردستان، ليؤكد الخبير الاقتصادي، هيفيدار شعبان، أن المصارف المعنية بالمشاركة بمشروع حسابي الخاصة بدفع الرواتب تتمثل في “مصرف بغداد، جيهان، الأهلي العراقي، العراقي للتجارة، وكذلك المصرف الإسلامي العراقي”.

توطين العاملين في العراق

وأوضح “شعبان” أن مشروع حسابي سيضمن التسهيل على كافة الموظفين والمتقاعدين في حصولهم على الرواتب وكافة المستحقات المالية بمختلف إقليم كردستان، نظير مشاركة بعض المصارف الأقل درجة مثل “مصرف التنمية الدولي، ومصرف أر تي”، مشيرًا إلى أن مشروع حسابي معتمد بشكل رسمي، ويُساهم في توطين رواتب الموظفين في كردستان، حتى أن كافة المؤسسات بدأت في الإجراءات الخاصة بهذا المشروع، مما تستغرق العملية بضعة أشهر فقط.

تحسين رواتب الموظفين والتسهيل عليهم عبر مشروع حسابي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خطوة توسيع مشروع حسابي، يأتي ضمن تحسين أوضاع المواطنين المالية، ليكون باب ملف الرواتب من أبرز الأدوات المعنية بالصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من الجهة الأخرى، حتى أن عملية التوطين داخل كافة المصارف المشار إليها يعمل على تعزيز السيادة المالية للإقليم، والمساهمة في إدارة الملف خارج السياقات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لقرارات المحكمة العليا.