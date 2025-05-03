ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الليرة السورية بالسوق السوداء اليوم 3 مايو 2025

سعر اليورو مقابل الليرة السورية من الأمور الهامة في ظل الظروف الراهنة حيث هناك العديد من المواطنين والمواطنات في سوريا يرغبوا التعرف على سعر العملة الصعبة لأنها تؤثر على أسعار السلع والخدمات في المجتمع ككل لذلك سوف نوضح لكم سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم في السبت 3 مايو 2025.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية

في البداية يبحث عدد كبير من المتابعين للعملات الأجنبية على سعر اليورو مقابل الليرة السورية سواء كان للاستثمار أو الأدخار في الفترة الحالية لذلك للعلم أصبح سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم السبت الموافق 3 مايو 2025 حيث سجل حوالي 13,308 ليرة سورية للشراء كما سجل مبلغ 13,426 ليرة سورية للبيع.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

هناك حالياً استقرار في سعر اليورو مقابل الليرة السورية بسبب التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية على الرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيره على السوق في سوريا حيث جاءت الأسعار في المدن الرئيسية كما يلي:

أولاً في دمشق سجل سعر شراء اليورو حوالى 13,308 ليرة سورية بينما بلغ سعر البيع 13,426 ليرة.

كما في مدينة حلب جاءت الأسعار حوالي 13,308 ليرة سورية بينما بلغ سعر البيع 13,426 ليرة.

كما حتى الآن ليس هناك فارق بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية وأسعارها في السوق الموازية.

العوامل المؤثرة في سعر الصرف

تتأثر حركة اليورو مقابل الليرة السورية بعدة عوامل، من أهمها كما يلي: