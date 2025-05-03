الامانة تكشف عن حقيقة عودة هدد جدة 1446 .. وتعلن عن الأماكن المشمولة بالهدد

أثارت الاخبار المتداولة بشأن حقيقة عودة هدد جدة حالة من الجدل بين المواطنين وخاصة مع انتهاء المعلومات الغير صحيحة بشأن عودة عمليات إزالة الأحياء العشوائية وإخلاء العديد من المناطق السكنية من السكان لإقامة المشاريع في المرحلة الثانية.
حقيقة عودة هدد جدة 1446
تم الكشف عن حقيقة عودة هدد جدة بعد انتشار أنباء متداولة بخصوص تلك الأمر وهذه الحقيقة هي
- أكدت أمانة جدة أن الأخبار المتداولة بشأن عودة هدد جدة لا شأن لها من الصحة.
- كما أكدت أن العمل يتركز حاليا على تطوير البنية التحتية لجميع المناطق التي تم إزالتها مسبقا وليس هناك أي قرارات رسمية بشأن إزالة أحياء إضافية.
الاحياء التي أعلن استهدافها مسبقا ضمن مشروع هدد جدة
تم الإعلان عن الأحياء المستهدفة مسبقا ضمن مشروع هدد جدة التي تقارب مساحتها 12,5 مليون متر مربع وهذه الاحياء هي
- حي النزهة.
- حي العزيزية.
- حي الشرائع.
- حي الفضل.
- حي السلامة.
أهداف مشروع العدد ضمن رؤية 2030
توجد العديد من الأهداف التي تسعى إليها المملكة إلى تحقيقها ضمن رؤية 2030 وهذه الأهداف تتمثل في الآتي
- العمل على تحسين البنية التحتية.
- العمل على تطوير شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.
- إزالة كافة التعديات التي تكون على أملاك الدولة.
- انشاء العديد من المشاريع السكنية المتطورة والمتكاملة.
- إعادة تخطيط الأحياء من جديد لكي تتناسب مع المعايير البيئية المتطورة والحديثة.
- العمل على تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية متكاملة.