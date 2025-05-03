الامانة تكشف عن حقيقة عودة هدد جدة 1446 .. وتعلن عن الأماكن المشمولة بالهدد

أثارت الاخبار المتداولة بشأن حقيقة عودة هدد جدة حالة من الجدل بين المواطنين وخاصة مع انتهاء المعلومات الغير صحيحة بشأن عودة عمليات إزالة الأحياء العشوائية وإخلاء العديد من المناطق السكنية من السكان لإقامة المشاريع في المرحلة الثانية.

حقيقة عودة هدد جدة 1446

تم الكشف عن حقيقة عودة هدد جدة بعد انتشار أنباء متداولة بخصوص تلك الأمر وهذه الحقيقة هي

أكدت أمانة جدة أن الأخبار المتداولة بشأن عودة هدد جدة لا شأن لها من الصحة.

كما أكدت أن العمل يتركز حاليا على تطوير البنية التحتية لجميع المناطق التي تم إزالتها مسبقا وليس هناك أي قرارات رسمية بشأن إزالة أحياء إضافية.

الاحياء التي أعلن استهدافها مسبقا ضمن مشروع هدد جدة

تم الإعلان عن الأحياء المستهدفة مسبقا ضمن مشروع هدد جدة التي تقارب مساحتها 12,5 مليون متر مربع وهذه الاحياء هي

حي النزهة.

حي العزيزية.

حي الشرائع.

حي الفضل.

حي السلامة.

أهداف مشروع العدد ضمن رؤية 2030

توجد العديد من الأهداف التي تسعى إليها المملكة إلى تحقيقها ضمن رؤية 2030 وهذه الأهداف تتمثل في الآتي