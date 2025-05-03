تراجع في سعر بروتون ساجا في مصر 2025 .. السعر لن يصل إلى نصف مليون جنية!

أعلنت مجموعة عز العرب والسويدي إليكتريك سعر سيارة بروتون ساجا اول فئة في مصر وجاء ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين هاتين المجموعتين والتي تعكس التزامهم في دعم الصناعة المصرية وتطوير القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية.

سعر بروتون ساجا

يصل سعر سيارة بروتون ساجا في مصر للفئة الأولى نحو الآتي

يصل سعر سيارة بروتون ساجا في مصر الفئة الأولى إلى 629 ألف جنيه.

هذه السياسة تنافس المنتجات المصرية في الأسواق على المستوى الإقليمي والدولي.

مواصفات سيارة بروتون ساجا

توجد العديد من المواصفات العالية المزودة في سيارة بروتون ساجا الفئة الأولى وهذه المواصفات تتمثل في الآتي