تراجع في سعر بروتون ساجا في مصر 2025 .. السعر لن يصل إلى نصف مليون جنية!

أعلنت مجموعة عز العرب والسويدي إليكتريك سعر سيارة بروتون ساجا اول فئة في مصر وجاء ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين هاتين المجموعتين والتي تعكس التزامهم في دعم الصناعة المصرية وتطوير القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية.
سعر بروتون ساجا
يصل سعر سيارة بروتون ساجا في مصر للفئة الأولى نحو الآتي
- يصل سعر سيارة بروتون ساجا في مصر الفئة الأولى إلى 629 ألف جنيه.
- هذه السياسة تنافس المنتجات المصرية في الأسواق على المستوى الإقليمي والدولي.
مواصفات سيارة بروتون ساجا
توجد العديد من المواصفات العالية المزودة في سيارة بروتون ساجا الفئة الأولى وهذه المواصفات تتمثل في الآتي
- تعتمد السياسة علي محرك قوي قد يصل سعته إلى 1,3 لتر.
- قوة المحرك تصل إلى 95 حصان.
- عزم دوران السيارة تصل إلى 120 نيوتن لكل متر.
- نوع ناقل حركة السيارة رباعي.
- السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 165 كيلو متر في الساعة.
- سعة استهلاك الوقود لسيارة بروتون ساجا يصل إلى 6,5 لتر لكل مسافة 100 كيلو متر.
- السيارة مزودة بالعديد من وسائل الحماية والأمان ومنها الوسادة الهوائية ومانع الانزلاق لقوة فراملها في حالات الطوارئ وكاميرا خلفية لركن السيارة بأمان.
- مزودة بأربعة مكبرات صوتية.
- تحتوي على منفذ شحن كهربائي يصل إلى 12 فولت.
- مزودة بداخلها بفلتر للهواء من أجل عزب الأتربة.
- تحتوي على شاشة إلكترونية مقاس 7 بوصة.