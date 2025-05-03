أعرف حالًا .. القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 بجودة عالية

يبحث الكثير من عشاق مسلسل المؤسس عثمان عن قصة أحداث الحلقة 191 منه من أجل متابعة الأحداث المثيرة كما يمكن متابعة المسلسل مترجم إلى اللغة العربية عبر قناة اي تي في التركية في المواعيد المحددة له.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

تم الكشف عن بعض مشاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 191 عبر الإعلان الترويجي له وهذه الأحداث هي

جاء الإعلان الترويجي للحلقة 191 من مسلسل المؤسس عثمان وظهرت فيه مشاهد مثيرة وصادمة عن احتمال مقتل غونجا على يد المغول

في لحظة حاسمة ضمن مقاطع الإعلان الترويجي للمسلسل يتم تقاطع طريق عثمان مع شخصية جديدة تهدد استقراره وهي شخصية جلاديوس.

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 191 مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا مترجمة إلى اللغة العربية على قناة اي تي في التركية وموقع النور.

تردد قناة atv التركية

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وهذا التردد هو

تردد قناة أي تي في هو 10796

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة HD

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي