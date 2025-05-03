خلال ساعات فقط على الظهور .. الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2025 الهجرة العشوائية لأمريكا

الاستعلام عن نتيجة اللوتري من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين لطلب الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعتبر برنامج اللوتري الأمريكي فرصة لا تتكرر حيث يتم فتحه مرة واحدة كل سنة لذلك فإن التحقق من النتائج في الوقت المحدد خطوة مهمة لكل من يحلم ببدء حياة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يفتح أبواب الهجرة القانونية أمام الفائزين لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع في مقال اليوم.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري

يعتبر برنامج اللوتري من الأمور المهمة عن الراغبين في طلب الهجرة الشرعية حيث يعتبر برنامج اللوتري الأمريكي مبادرة سنوية تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية كما تهدف إلى منح تأشيرات الإقامة الدائمة لعدد من المتقدمين من الدول بطريقة عشوائية يتم اختيار الفائزين عبر قرعة إلكترونية مجانية.

موعد إعلان نتائج اللوتري

لقد وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه سوف يتم إعلان نتائج قرعة اللوتري 2025 يوم السبت 3 مايو 2025، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 2 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر الموقع في إتاحة الاستعلام عن النتائج حتى نهاية سبتمبر 2025.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري

يمكن للراغبين في معرفة نتيجة اللوتري اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي: