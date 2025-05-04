مرحب بالعيد ومفاجآته.. موعد انطلاق إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ما يقرب من شهر والذي يستعد له المسلمون في مصر والعالم العربي، لذا زادت التساؤلات حول موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2025 وعدد أيام الاجازة الرسمية التي تتيحها الدولة، حيث يعتبر عيد الأضحى واحد من أهم وأعظم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون، بالإضافة إلى يوم وقفة عرفات فهو يوم عظيم ينتظره المسلمون من السنة للسنة، ويأتي عيد الأضحى بعد شهرين من عيد الفطر في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ليخلد ذكرى طاعة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر الله في تضحيته بابنه إسماعيل، عيد الأضحى ذو مكانة خاصة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم وحتى الجاليات الاسلامية في أوروبا والدول العربية، لذلك نوفر لكم جميع المعلومات التي تودون معرفتها سواء للموظفين والعاملين أو حتى من خارج مصر الذين يريدون الاحتفال مع أهاليهم في الدول العربية.

استعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

أفصحت دار الإفتاء المصرية بعد الرجوع للحسابات الفلكية أنه تبين أن عيد الأضحى المبارك سيحل هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 من يونيو 2025 والذي يوافق 10 من شهر ذي الحجة 1446 هجريا وعليه يكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 هو يوم وقفة عرفات الذي يعتبر أعظم أيام السنة الهجرية، ويصومه جميع المسلمين تقربا إلى الله عز وجل فضلا عن خير هذا اليوم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن “صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها”.

العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك

أما عن الموظفين وأصحاب قطاع الأعمال فهم في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاجازة المقررة بمناسبة العيد وهي ستكون إجازة مدفوعة الأجر وفقا لما هو متعارف عليه، فتمنح الحكومة المصرية إجازة رسمية تشمل يوم وقفة عرفات أي (يوم الوقفة) وأيام عيد الأضحى والتي تستمر لمدة أربعة أيام لتبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 5 من يونيو 20025 وهو يوم وقفة عرفة وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، لذلك يتم السماح للعاملين في القطاع العام والخاص إجازة لمدة خمس أيام متتالية سواء كان العاملين مسلمين أو مسيحيين تمجيدا لهذه المناسبة الدينية العظيمة.

تشهد الدول العربية احتفالات خاصة وحالة من البهجة والأنشطة الاجتماعية والسياحية، حيث يستغل كثير من المسلمين هذه الأيام للنزهة وصلة الرحم والسفر والاستجمام مع الأهل والأصحاب.