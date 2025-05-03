ارتفاع الاسعار في السكوار اليوم “سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء”

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها العديد من المتابعين لسعر العملات الأجنبية حيث تخدم في عملية التصدير أو الاستيراد من الخارج لذلك يجب توفيرها للمستثمرين في البنوك بالجزائر لذلك سوف نوضح لكم سعر صرف اليورو اليوم السبت 3 مايو 2025 طبقاً لبداية التعاملات بالأسواق في دولة الجزائر.
سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء
تسعى الحكومة الجزائرية على محاربة السوق السوداء من خلال توفير العملة الصعبة في البنوك للمستثمرين كما اليوم السبت قد جاءت أسعار صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في 3 مايو 2025 حيث السعر الرسمي في البنوك الجزائرية كما يلي بكل التفاصيل حيث وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بنك الجزائر كما يلي:
- سعر الشراء 150.142 دج لليورو الواحد
- كما سعر البيع 150.473 دج لليورو الواحد
- كما في بنك السلام الجزائر كانت الأسعار كالتالي حيث سعر الشراء 148.210 دج كما سعر البيع يساوي 157.310 دج
ما هو سعر اليورو في السوق السوداء
يتساءل الكثير على سعر اليورو في السوق السوداء كما يلي بكل التفاصيل حيث تشهد السوق الموازية في الجزائر تغير في السعر وقد سجل سعر صرف اليورو بتاريخ يوم السبت 3 مايو لعام 2025 ما يلي:
- الآن في السوق الموازي أصبح 100 يورو يساوي ما بين 27,000 حتى 27,500 دينار جزائري
- أي أن سعر صرف اليورو الواحد يتراوح بين 270 و275 دج
- كما مقارنة بين السوق الرسمية والسوق الموازية أصبح هناك فرق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
- مما يؤدي إلى الطلب المرتفع على العملة الصعبة خارج البنوك في دولة الجزائر.