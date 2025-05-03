ارتفاع الاسعار في السكوار اليوم “سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء”

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها العديد من المتابعين لسعر العملات الأجنبية حيث تخدم في عملية التصدير أو الاستيراد من الخارج لذلك يجب توفيرها للمستثمرين في البنوك بالجزائر لذلك سوف نوضح لكم سعر صرف اليورو اليوم السبت 3 مايو 2025 طبقاً لبداية التعاملات بالأسواق في دولة الجزائر.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

تسعى الحكومة الجزائرية على محاربة السوق السوداء من خلال توفير العملة الصعبة في البنوك للمستثمرين كما اليوم السبت قد جاءت أسعار صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في 3 مايو 2025 حيث السعر الرسمي في البنوك الجزائرية كما يلي بكل التفاصيل حيث وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بنك الجزائر كما يلي:

سعر الشراء 150.142 دج لليورو الواحد

كما سعر البيع 150.473 دج لليورو الواحد

كما في بنك السلام الجزائر كانت الأسعار كالتالي حيث سعر الشراء 148.210 دج كما سعر البيع يساوي 157.310 دج

ما هو سعر اليورو في السوق السوداء

يتساءل الكثير على سعر اليورو في السوق السوداء كما يلي بكل التفاصيل حيث تشهد السوق الموازية في الجزائر تغير في السعر وقد سجل سعر صرف اليورو بتاريخ يوم السبت 3 مايو لعام 2025 ما يلي: