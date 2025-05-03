عامل كامل انهاردة في البنك والسوق؟ .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 3 مايو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات الحيوية التي تشغل بال المواطنين والمقيمين حيث هناك الكثير من المستثمرين يرغبون التعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 مايو 2025 كما يريدوا أيضاً التعرف على سعر الدولار في السوق السوداء حيث لا بد من توفير العمالة الصعبة مثل الدولار أو اليورو من أجل التصدير أو الاستيراد لذا سوف نقوم بتوضيح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كما سوف نوضح السعر في السوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم الموضوعات الحيوية التي يريد الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين معرفته حيث يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار في البنوك بشكل عام لذلك سوف نوضح لكم أسعار الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

أولاً البنك المركزي المصري سعر الشراء 50.7434 جنيه كما سعر البيع 50.8774 جنيه

البنك الأهلي المصري سعر الشراء 50.74 جنيه سعر البيع 50.84 جنيه.

كما بنك مصر وفر سعر الشراء 50.74 جنيه سعر البيع: 50.84 جنيه.

بنك الإسكندرية وفر سعر الشراء حتى 50.74 جنيه أما سعر البيع 50.84 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB) وصل سعر الشراء 50.74 جنيه بعد ذلك فأن سعر البيع 50.84 جنيه

تشير الأسعار إلى حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه.

حيث تتطابق أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية مما يعكس هدوء في السوق خلال العطلة داخل نطاق واسع في عموم العراق.

سعر الدولار في السوق السوداء

في بداية الأمر السعر يتجاوز 50.99 جنيه للدولار الواحد ما يشير إلى وجود فجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية كما أسباب ارتفاع السعر في السوق السوداء زيادة الطلب على الدولار من قطاعات غير رسمية.