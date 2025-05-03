أخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم 3 مايو 2025

في الفترة الراهنة هناك بحث متواصل من قبل المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في مصر حول سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم حيث يرغب الكثير التعرف على السعر الحالي من أجل الاستثمار أو الأدخار حيث شراء الذهب يحافظ على القيمة الفعلية للأموال التي تم إدخارها في ظل غلاء الأسعار لذلك سوف نوضح لكافة المتابعين أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 مايو 2025.
سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم
في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم يريد عدد كبير من المواطنين التعرف على سعر جرام الذهب اليوم من أجل اتخاذ قرار الشراء أو بيع الذهب حيث للعلم أسعار الذهب في تغير واضح مع بداية تعاملات اليوم السبت 3 مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم لكم أسعار الذهب في مصر كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:
- أسعار الذهب بدون مصنعية اليوم عيار 24 يتراوح بين 5,280 و5,303 جنيه للجرام.
- كما عيار 22 من 4,840 إلى 4,861 جنيه.
- كذلك عيار 21 الأكثر تداول يتراوح بين 4,620 و4,640 جنيه.
- عيار 18 يتراوح بين 3,960 و3,977 جنيه.
- كذلك عيار 14 بين 3,079 و3,093 جنيه.
- كما للعلم جنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات يتراوح ما بين 36,960 حتى 37,120 جنيه.
- كما أوقية الذهب تتراوح ما بين 164,226 حتى 164,942 جنيه.
- للعلم تختلف أسعار المصنعية من محل إلى آخر كما عادة ما تتراوح بين 5% إلى 10% من السعر الأساسي للجرام.
- الأسعار قابلة للتغير بصورة مستمرة على حسب تحرك أسعار الذهب في العالم كذلك يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على تغير سعر الذهب في جمهورية مصر العربية.