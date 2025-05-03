لمنع الشائعات .. وزارة البترول المصرية تكشف عن أسباب كسر خط الغاز في مدينة 6 اكتوبر

أوضحت وزارة البترول المصرية عن العديد من أسباب كسر خط الغاز في مدينة 6 أكتوبر بداخل جمهورية مصر العربية، والتي نتج عنها العديد من الإصابات المختلفة التي بالفعل قد أصابت العديد من المواطنين بداخل المنطقة، والتي أدت إلى انفجار كبير جدًا حدث من خلاله خسائر ممتلكات وخسائر اروح عديدة، لذلك الأمر قد أوضحت وزارة البترول عن العديد من الأسباب المختلفة التي أدت إلى هذا الأمر.

أسباب كسر خط الغاز

قد حدث بالفعل في مساء أول أمس كسر في خط الغاز بضغط 7 بار، والذي نتج عنه العديد من المشاكل التي من خلالها حدث خسارة في الأرواح وإصابة للعديد من المواطنين بالإضافة إلى انه أيضا قد أدي إلى خسائر عديدة في الممتلكات، وقد أوضحت الجهات المختصة بان هذا الحدث قد تم بتواجد العديد من أعمال الحفر التي لم يتم التناسق بها مع شركة الغاز المختصة وهي شركة ناتجاس المسؤولة عن المكان، وأوضحت وزارة البترول بالشكل الرسمي، بان بالفعل الأراضي المخصصة هناك، بها العديد من وصلات الغاز المختلفة، التي كانت من خلالها تصل لجميع المنازل بداخل منطقة 6 أكتوبر.

كسر خط الغاز

قد تم الإعلان الرسمي عن كسر خط الغاز في منطقة السادس من أكتوبر، والذي قد شمل العديد من الخسائر المختلفة، والتي نتج عنه وفاة 3 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 13 شخص آخرين، كما انه قد تم نقل 8 أشخاص إلى مستشفي الشيخ زايد بالإضافة إلى 5 أشخاص إلى مستشفي السادس من أكتوبر بالإضافة إلى انه قد يتم المتابعة اللازمة والرعاية الكاملة من خلال المتابعة مع وزارة الصحة والسكان المصرية.