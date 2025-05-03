خصومات مش هتكرر تاني “عروض بيم ماركت” .. خصومات 40% على جميع المنتجات

اغتنم الآن فرصتك في الحصول على عروض بيم ماركت، والحصول على جميع التخفيضات القوية التي تشمل جميع الاقسام بمختلف الماركت، بالإضافة إلى أنها أيضا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي من تقدمها سلسة بيم ماركت وعروض تنافسية مع جودة محلية عظيمة لجميع المواطنين بداخل محافظات مصر المختلفة، كما أيضا يمكنكم الحصول على خصومات تصل إلى 30%.

عروض بيم ماركت

احصل الآن على عروض بيم ماركت ليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر مايو الموافق 2025، والحصول على العديد من الخصومات المختلفة والتخفيضات التي لا مثيل لها في العديد من الماركت المختلفة بأنحاء جمهورية مصر العربية، وقد يشمل العروض والتخفيضات في الأتي وهي:

خصومات على الأدوات المنزلية مثل الاواني والكاسات والتي تصل إلى 20%.

عروض مختلفة على جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل الخلاطات والسخانات والتي تصل إلى 10%.

تخفيضات على السلع الغذائية مثل الجبن والالبان والمشروبات والتي تصل إلى 10%.

أسعار مخفضة على كل من الألعاب والهدايا الخاصة بالأطفال والتي تصل إلى 20%.

عروض على جميع مستلزمات المطبخ والبلاستيكات المختلفة والتي تصل إلى 15%.

تخفيضات على الاكسسوارات وشواحن الموبيلات والسماعات التي تصل إلى 20%.

موعد انتهاء عروض بيم ماركت

قد أعلن رسميًا أدارة بيم ماركت بان جميع العروض سوف تبدأ من يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر مايو وعلى أن يستمر وحتى نفاذ الكميات، والتي سوف تستمر بجميع الفروع المختلفة المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها سوف تكون سارية بالكميات التي يرغب بها المشتري في أول ساعات من يوم الجمعة فقط.