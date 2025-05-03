التعليم تنبهه الطلاب من جديد بشأن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف

قد أعلن رسميًا المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، عن مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف، وقد أشار على أن قد تم بالفعل تحديد الأيام والمواعيد المؤكدة بدون تعديل بها أو تغيرها على الإطلاق، وسوف يتم الالتزام بها في جميع المحافظات المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية، وأشار وكيل الوزارة على أن الامتحانات سوف تكون بنفس المواعيد في كافة المحافظات.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

قد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم من خلال قرار رسمي، بان مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، سوف تكون متوافقة في جميع المحافظات بذات التوقيت، وعلى أن تبدأ كافة الامتحانات في اليوم السابع عشر من شهر مايو الجاري، وعلى أن تنتهي في اليوم السابع والعشرون في شهر مايو الجاري لعام 2025، وقد أعلن أيضا بهذه المواعيد المؤكدة وهي:

الثالث الابتدائي في اليوم 17 من مايو وينتهي في اليوم 25 من مايو.

الرابع الابتدائي يبدأ في يوم 18 من مايو وينتهي في يوم 27 من مايو.

الخامس الابتدائي يبدأ من يوم 19 مايو وينتهي في اليوم 27 من مايو.

السادس الابتدائي يبدأ في اليوم 20 من مايو وينتهي في اليوم 27 من مايو.

مواعيد امتحانات الصفوف الإعدادية

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الإعدادية وعلى أن تشمل الأتي وهي: