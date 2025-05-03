خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل وعرب سات 2025

استمتع الآن بالعديد من المغامرات المختلفة والقصص الفريدة من نوعها التي تجذب جميع المشاهدين والجماهير في مختلف الأنحاء حول العالم، من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدًا في الوصول إلى كافة المعلومات التي تساعد المواطنين في حياتهم، بالإضافة إلى أن القناة تتميز باختلاف تام في تصوير الحياة البرية والبحرية، بشكل كبير ويجذب المشاهدين لها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

احصل الآن على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، واستمتع بالعديد من البرامج المختلفة التي تساعد المشاهدين في نشر الوعي بشكل مختلف وبصورة مبسطة، بالإضافة إلى أن القناة تتميز في تواجه العديد من المسارات الصحيحة التي تفيد بها لجميع المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، والتي تفيد أيضا المشاهدين بشكل كبير، وقد يتمثل التردد الخاص بالقناة في الأتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز

قد يمكن الآن وبكل سهولة أن يتم تثبيت القناة على التلفاز، من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي قد تشمل الأتي وهي: