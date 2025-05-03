الهيئة العامة للجوازات تكشف عن خطوات تمديد الزيارة العائلية عبر أبشر 1446

في أطار العديد من القرارات الجديدة التي تفرضها المملكة العربية السعودية، بالتناسق مع وزارة الداخلية، قد اتاحت بشكل رسمي على تمديد الزيارة العائلية، والتي قد تساعد بالفعل العديد من المواطنين بشكل كبير جدًا، والتي أيضا تعطي العديد من الفرص المختلفة التي من خلالها يترقبها المواطنين حول أنحاء العالم في الزيارة السعودية، وقد أشارت على أن هذا الأمر يتم تنفيذها من خلال منصة ابشر الالكترونية.

تمديد الزيارة العائلية

قد أوضحت بالفعل المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية حول تأكيد تمديد الزيارة العائلية، والتي قد يتم تنفيذها من خلال موقع ابشر الالكتروني، الخاص بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وان هذا الأمر سوف يساعد المواطنين بشكل كبير جدًا في الفترات المقبلة، وعلى أن يتم التمديد من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات وتتمثل في الأتي وهي:

الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية.

النقر على تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

يجب أن يتم النقر على الخدمات الالكترونية.

يرجي اختيار الجوازات.

يجب بعد ذلك اختيار خدمة تمديد الزيارة العائلية.

يرجي إدخال بيانات الزائر بالشكل الصحيح.

يجب أن يتم المراجعة من البيانات وتأكيدها.

يحب أن يتم دفع الرسوم المطلوبة.

يرجي أن يتم سداد التامين الطبي والذي يصل إلى 100 ريال سعودي لكل زائر.

يرجي أن يتم مراجعة الطلب وتأكيد الإرسال.

سوف يتم متابعة الطلب وتأكيد الموافقة عليه من خلال الحساب الخاص بالزائر.

الشروط المطلوبة لتمديد الزيارة العائلية

قد يوجد مجموعة من الشروط المطلوبة لتمديد الزيارة العائلية والتي تتمثل في الأتي وهي: