وزارة النقل تكشف عن أخر تفاصيل مترو الأنفاق الإسكندرية 2025 .. اسماء المحطات بالتفصيل

قد بدأت بالفعل وزارة النقل المصرية، في تحديد خريطة مترو الإسكندرية الجديد، وأشارت إلى التفاصيل المختلفة التي سوف يتم تخطيطها من اجل الوصول إلى وسيلة نقل تساعد المواطنين بشكل يتوافق مع زحمة المواطنين، بالإضافة أيضا انه قد أشار وزير النقل المصري على العديد من المراحل الخاصة التخطيطية التي سوف يتم التعامل بها وتنفيذها في هذا المشروع عبر الشهور المقبلة.

مترو الأنفاق الإسكندرية

قد أوضح وزير النقل المصري تنفيذه المؤكد حلو مترو الإسكندرية، وقد أعلن بالشكل الرسمي العديد من القرارات المختلفة والمراحل التخطيطية التي سوف يشملها المترو، والتي سوف تساعد المواطنين بشكل كبير جدًا عبر السنوات المقبلة، وعلى أن يتم تحديد المراحل من خلال الأتي وهي:

المرحلة الأولي سوف تشمل مترو الإسكندرية محطة مصر ومحطة ابو قير.

قد يمتد مسار المشروع بحجم 21.7 كيلو جرام، والذي سوف يبدأ من خلال سكة حديد ابو قير وحتى محطة الإسكندرية.

المترو سيكون سطحي وبطول 6.5 كيلو متر والذي سوف يشمل محطة الظاهرية وحتى محطة مصر.

الجزء العلوي بطول 14.2 كيلو متر والذي سوف يشمل من محطة الظاهرية وحتى ما بعد محطة طوسون.

بعد ذلك سوف يعود سطحيًا ليصل بين محطة طوسون وحتى محطة ابو قير وذلك بطول 1 كيلو متر.

عدد محطات مترو الإسكندرية

قد أوضح وزير النقل المصري، عن عدد محطات مترو الإسكندرية، والذي بالفعل سوف يشمل مجموعة كبير من المحطات والتي تصل إلى 25 محطة وقد تتم من خلال الأتي وهما: