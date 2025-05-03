استعلم حالًا عن شقق الإسكان لذوى الدخل المتوسط ومحدودي الدخل 2025

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير للمجتمعات عن تحديد عدد كبير من شقق الإسكان المتوسط الدخل للعديد من المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، والتي أشارت عنهم في العديد من المؤتمرات الصحفية في وقت سابق، كما أنها أيضا أشارت على قبول حجز الكراسات الخاصة بالشقق السكنية، وأوضحت أيضا بأنه يمكن لجميع المواطنين أن يتم الحجز من خلال الموقع الالكتروني على الفور.

شقق الإسكان المتوسط

قد أعلنت رسميًا وزارة الإسكان والتعمير المصرية عن توافر ما يصل إلى 120 الف وحدة سكنية وذلك لـ شقق الإسكان المتوسط الدخل لجميع المواطنين المصريين، وقد أوضحت أيضا وزارة الإسكان عن إتاحة حجز كراسة الشروط الكترونيا لجميع الراغبين في الحجز، وعلى أن يتم ذلك من خلال المواقع الالكترونية، وقد تم تحديد أعداد الوحدات السكنية وعلى أن تشمل المرحة الأولى لمتوسطي الدخل الأتي وهما:

عدد الوحدات تصل إلى 15 الف وحدة.

يستمر فترة التقديم من يوم 21 من مايو وحتى يوم 4 من يونيو.

يتم آلية التخصيص والحجز وفقًا لأسبقية الحجز الالكتروني فقط من خلال الموقع الخاص بالوزارة.

إجراءات ما بعد التقديم

قد أوضحت الجهات المختصة عن تواجد العديد من الإجراءات المختلفة التي يجب أن يتم تنفيذها ما بعد التقديم مباشرة، وهذا الأمر من اجل الاستمتاع بالوحدات السكنية المعلن عنها بشكل رسمي من الجهة المختصة، والتي قد تشمل الأتي وهي: