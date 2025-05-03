خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات 2025

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في عرض المسلسلات التركية، والتي يتم دبلجتها أو ترجمتها على الفور بعد عرضها مباشرة في تركيا، بالإضافة إلى أنها أيضا واحدة من القنوات المتميزة على الإطلاق، في عرض مجموعة كبيرة من القنوات والأفلام التركية والخليجية وأيضا العربية، والتي يتم عرضها أول مرة على القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

استمتع الآن بالحصول على قناة الفجر الجزائرية وشاهد متابعة خاصة ومختلفة من مسلسل قيامة عثمان، بجودة عالية وبشكل متواصل بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما تتميز القناة في وجود العديد من الترددات المختلفة على جميع الأقمار الصناعية، والتي يمكن أن يتم من خلال الحصول على الأتي وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: ممتازة.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

يمكن الآن وبكل سهولة أن يتم تثبيت القناة على جهاز الاستقبال من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي يجب أن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، والتي قد تتمثل في الأتي وهي: