رشا عبد العال تكشف عن أخر القرارات الجديدة بشأن مصلحة الضرائب 2025

قد أوضحت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية العديد من القرارات الجديدة المختلفة، التي من خلالها تساعد في حل متكامل لتسوية المنازعات وتبسيط الإجراءات المختلفة لكافة المواطنين المصرين، بالإضافة إلى انه أيضا قد تم فتح صفحات جديدة مع الممولين بلا تقديرات جزافية، بالإضافة إلى انه أيضا تم تعزيز مناخ الشفافية والثقة المتبادلة وذلك بين الدولة والممولين.

مصلحة الضرائب

قد تم تحديد العديد من القرارات المختلفة من رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وقد أعلنت رسميًا، عن العديد من التسهيلات الشاملة لتسوية المنازعات وتبسيط الإجراءات، في مختلف الأوضاع التي يتم التنازع عليها، بالإضافة إلى انه أيضا تم تحديد صفحة جديدة مع جميع الممولين وذلك من اجل عدم الوصول إلى تقديرات جزافية، بالإضافة إلى انه سوف يتم الفحص الضريبي بناء على العديد من الأدلة الاسترشادية المختلفة التي تتوافق مع القوانين المصرية المعلن عنها فيما سبق.

قرارات مصلحة الضرائب

قد تم الإعلان الرسمي عن قرارات مصلحة الضرائب من خلال 4 قرارات هامة تتمثل في الأتي وهي: