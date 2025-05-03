ما هي توقعات الذهب في مصر؟ .. هل يوجد زيادة أم تراجع في الاسعار “أعرف التفاصيل”

توقعات الذهب في مصر من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من الراغبين في شراء الذهب في الفترة الحالية حيث هناك العديد من المقبلين على الزواج أو يريدوا الاستثمار من خلال شراء وبيع الذهب لذا سوف نقوم بتوضيح تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 مايو 2025 في بداية التعاملات اليومية في الأسواق المصرية حيث هناك تغير في سعر جرام الذهب في تلك الظروف الحالية في مصر لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

توقعات الذهب في مصر

في بداية الأمر هناك مجموعة من التساؤلات من المواطنين والمواطنات حول توقعات الذهب في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث شهدت أسواق الذهب المصرية اليوم ارتفاع بسيط في الأسعار بسبب حركة السوق العالمي على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مما جعل العديد من المستثمرين يرغبوا في شراء الذهب في الفترة الحالية حيث هناك توقعات بأن السعر سوف يرتفع في الأيام المقبلة.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

في بداية الأمر لقد جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24 لقد سجل 5,314 جنيه للجرام وهو الأعلى من حيث النقاء.

عيار 21 هو الأكثر تداول في السوق المصري، وقد بلغ 4,650 جنيه للجرام.

كما عيار 18 حيث وصل إلى 3,986 جنيه للجرام.

كذلك عيار 14 حيث بلغ حوالي 3,100 جنيه للجرام.

كما للعلم جنيه الذهب سجل اليوم حوالي 37,200 جنيه.

أونصة الذهب حيث وصلت إلى 165,274 جنيه.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب