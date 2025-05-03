سوسن بدر تعود من جديد .. مسلسل حرب الجبالي “أعرف التفاصيل واسماء الكاست”

قد روج الفنان الكبير صلاح عبد لله عن مسلسلة الدرامي الجديد والذي قد تم الافرج عنه بشكل كامل وهو مسلسل حرب الجبالي، والذي سوف يتم أذاعته بشكل مؤكد عى قناة أم بي سي مصر، بالإضافة إلى انه قد نشر الفنان الكبير، الإعلان الرسمي عن المسلسل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بالإضافة إلى انه قد صرح بتواجد العديد من الفنانين الذي سوف يقومون بدور البطولة معه.

مسلسل حرب الجبالي

قد أعلن الفنان صلاح عبد لله عن مسلسلة الجديد حرب الجبالي، والذي سوف يشمل العديد من الفنانين والإبطال، وقد أوضح أن المسلسل قد يدور حول الإطار الشعبي الذي تم تصويره في الأحياء الشعبية، بالفعل، بالإضافة إلى أن المسلسل يشمل العديد من القصص المختلفة التي تنفرد بذاتها، وقد أشار أيضا بان المسلسل فريد من نوعه، وان قصته جديدة، لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في التلفزيون العربي، وقد يتميز المسلسل بأنه من تأليف سماح الحريري واخرج محمد أسامة.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مازال التصوير متواصل في مسلسل حرب الجبالي، والذي يعتبر من المسلسلات الجديدة التي تشمل قصة مختلفة وفريدة من نوعها، وقد شمل المسلسل العديد من الفنانين والفنانات المختلفين إلي قاموا بتصوير الأدوار المختلفة، والذي قد يتمثلون في الأتي وهما: