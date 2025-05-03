تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2025 الجديد National Geographic Channel

ازدادت عمليات البحث من محبي حياة المغامرات والتشويق والحياة البرية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على مختلف الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة المحتويات الهادفة التي تقدمها وتوضح أفكار وطباع البشر وما يشبع غرائزهم، بالإضافة إلى أنه يتم عرض جميع البرامج التي توضح الحياة البرية والبحرية والعلوم والآثار والتنقيب وغيره

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11526.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11411.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: