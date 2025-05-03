بعد إيداع المعاشات .. التأمينات الاجتماعية تكشف عن موعد زيادة المعاشات 15٪

تصدرت عمليات البحث عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2025 بدايًة من يوم 1 مايو 2025 كما هو المعتاد في كل شهر ميلادي وفقًا لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الأماكن التي حددتها الهيئة القومية وهي: منافذ البريد المصري وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري.

موعد زيادة المعاشات 15٪

من المقرر زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بدايًة من شهر يوليو المقبل 2025 وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز قيمتها 15٪ بدايًة من كل عام مالي، وجاء ذلك وفقًا للحزمة الاجتماعية الجديدة التي تضمنت عدد من الإجراءات المالية في إطار جهود الحكومة المصرية من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: