خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات “هنــــــــــــــا”

قناة وناسة للأطفال تعتبر واحدة من أشهر وأبرز القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وتنال متابعة واسعة من قِبل الأمهات والآباء لما تقدمه من محتويات مختلفة ومسلية تناسب الأطفال من رسوم كرتونية وأغاني وأناشيد تعليمية والتي تجعلها الخيار الأفضل لتسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم، ويتساءل الجمهور عن التردد الجديد للقناة لضبطها على الجهاز.

تردد قناة وناسة الجديد

التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: