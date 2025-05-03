خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات “هنــــــــــــــا”

قناة وناسة للأطفال تعتبر واحدة من أشهر وأبرز القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وتنال متابعة واسعة من قِبل الأمهات والآباء لما تقدمه من محتويات مختلفة ومسلية تناسب الأطفال من رسوم كرتونية وأغاني وأناشيد تعليمية والتي تجعلها الخيار الأفضل لتسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم، ويتساءل الجمهور عن التردد الجديد للقناة لضبطها على الجهاز.
تردد قناة وناسة الجديد
التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:
قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11470.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11270.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
مميزات قناة وناسة
تتميز قناة وناسة بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي:
- تقدم قناة وناسة محتويات مناسبة لجميع الأطفال تجمع بين التسلية والتعليم.
- تعرض القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الأغاني والأناشيد والرسوم المتحركة التي تساعد على نمو أفكارهم.
- تبث القناة محتويات هادفة ومؤثرة تساعد في تشكيل شخصية الطفل بشكل إيجابي ومؤثر.
- القناة تقدم محتوياتها بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة من أجل ضمان توفير مشاهدة ممتعة للمتابعين.
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع أو تشويش.
- القناة مجانية لا تحتاج إلى سداد رسوم شهرية للاشتراك.