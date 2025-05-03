الاعلان الأول قيامة عثمان الحلقة 191 “تفاصيل مثيرة” .. عبر القنوات الناقلة 2025

ازدادت التساؤلات من محبي مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة 191 من المسلسل من الموسم السادس بعدما تم تسريب برومو الحلقة يحمل مشاهد من الإثارة والأحداث التشويقية خاصًة بعد انتهاء الحلقة 190 ويبدأ الجميع في البحث عن اعلان الحلقة، حيث يعتبر المسلسل من أشهر وأهم المسلسلات التركية التي حققت نجاح كبير ونسبة مشاهدات عالية على مستوى الوطن العربي وخاصًة تركيا.

الاعلان الأول قيامة عثمان الحلقة 191

جاء الإعلان الترويجي الأول المثير الحلقة 191 لكي يضفي المزيد من الإثارة على أحداث المسلسل، حيث أشار الإعلان إلى احتمال وقوع تطورات مأساوية كوفاة غونجا بعد مواجهة حادة مع المغول، وتضحي بحياتها من أجل إنقاذ علاء الدين حيث أصار ظهور شخصية جلاديوس العدو القادم الذي يبدو أنه سيخلق تحديات جديدة لعثمان، حيث أثار فضول المشاهدين وتساءلوا عن تأثير هذه الشخصية على توازن القوى داخل القبيلة ومستقبل عثمان كقائد.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 191

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 191 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء المقبل في موعدها الرسمي وذلك في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10:00 مساًء بتوقيت الإمارات عبر قناة ATV التركية بينما يتم إعادة عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية في اليوم التالي الموافق الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10:00 مساًء بتوقيت مصر والسعودية.