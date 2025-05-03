الإعلان الأول .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 عبر القنوات الناقلة

تصدرت عمليات البحث من محبي مسلسل المؤسس عثمان عن موعد عرض الحلقة 191، حيث تعد الحلقة بمفاجآت مدوية قد تقلب مسار الأحداث داخل قبيلة الكاي ومن المتوقع أن يكون العرض الجديد ملئ بالمواجهات الشيقة والصراعات العائلية التي ستحدث نقلة نوعية في السرد التاريخي المسلسل وهذا جعل الإعلان الترويجي لهذه الحلقة يلقي تفاعلًا واسعًا بين الجمهور العربي والتركي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا، والساعة 9:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم عرضها في اليوم التالي يوم الخميس مترجمة باللغة العربية عبر منصة قصة عشق أو موقع النور، ويتم عرض الحلقة مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية وهذه العروض تعكس الشعبية الكبيرة للمسلسل في العالم العربي.

أسرار الإعلان الترويجي لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

جاء الإعلان الترويجي الأول المثير الحلقة 191 ليضفي مزيدًا من الإثارة والتشويق على أحداث المسلسل وأشار الإعلان الترويجي إلى احتمال وقوع بعض التطورات المسأوية كوفاة غونجا بعد حدوث مواجهة صعبة مع المغول لتضحي بحياتها من أجل إنقاذ علاء الدين، وهذا أثار ظهور شخصية جلاديوس وهو العدو القادم الذي يبدو أنه سيخلق بعض التحديات الجديدة للمؤسس عثمان، وتوقعات الجمهور لا تتوقف عند متابعة الحلقات بل تتجاوز بانتظار ظهور شخصيات غائبة مثل تورغوت.