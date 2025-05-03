أدخل حالًا واستفيد من القبض الشهري “رابط التسجيل في تكافل وكرامة “.. بالشروط

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط التقديم وتقديم المستندات المطلوبة، حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الإلكتروني، وأعلنت أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة يتم صرفه في يوم 15 من كل شهر ميلادي.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة

للراغبين في التسجيل في معاش تكافل وكرامة يمكنهم ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

النقر على خانة “التسجيل في معاش تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في معاش تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي: