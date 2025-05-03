karamesh kides tv .. نزلها حالًا بجودة عالية “تردد قناة كراميش نايل وعرب سات 2025”

قناة كراميش تعتبر واحدة من أشهر وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال الذي تناسب جميع الأعمار وتقدم المحتويات الترفيهية والتربوية، وقناة كراميش هلال ساعات قليلة استطاعت تحقيق نسب مشاهدة عالية بفضل عرضها عدد كبير من البرامج على مدار 24 ساعة بأعلى جودة، وبسبب زيادة البحث عن القناة أصدرت تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش

أصدرت إدارة قناة كراميش التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: