سجل الآن وأحصل على 1000 جنية حالًا “منحة العمالة الغير منتظمة “.. بالشروط المطلوبة 2025

اعتمد وزير العمل على صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمناسبة عيد العمال موضحًا أن صرف هذه المنحة ستكون قيمتها 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لكل عامل لأول مرة بعد قرار الزيادة الجديدة، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في الآتي: