أفضل قنوات الأطفال في الشرق الأوسط “تردد قناة طيور بيبي ” .. ثبتها واستمتع مع أطفالك 2025

قناة طيور بيبي تعتبر واحدة من أشهر وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي التي تتميز بتقديم محتويات غنية بالترفيه والتعليم للأطفال، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة رأي من الأغاني والأناشيد التي تعزز القيم والمبادئ وتساعد الأطفال على تعلم المهارات الأساسية مثل الحروف والأرقام وتقديم قصص وألعاب مسلية، لذلك يتساءل مجموعة من الأمهات عن التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة طيور بيبي
أصدرت إدارة القناة التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11393.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11310.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات استقبال قناة طيور بيبي على جهاز الرسيفر
يمكنك ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
- النقر على خانة “التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي” من الصفحة الرئيسية.
- اضغط على زر “إضافة قناة جديدة”.
- كتابة بيانات القناة المطلوبة وهي: استقطاب القناة ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز وتردد القناة.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تثبيت القناة على جهاز الرسيفر مع القنوات الموجودة.