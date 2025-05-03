أجدد وجبة في عموم العراق “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “.. استعلم عنها

في ظل الظروف المعيشية التي تواجه بعض شرائح المجتمع العراقي تأتي برامج الرعاية الاجتماعية باعتبارها جزء أساسي من جهود الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود حيث تولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا البرنامج أهمية خاصة وتسعى دائمًا من أجب وصول المستفيدين إلى الخدمات والمعلومات لذلك أعلنت عن خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

تحديد رقم الوجبة الذي تريد الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور النتيجة على الشاشة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في الآتي: