استعلم عنها الآن !! .. نتيجة اللوتري الأمريكي من خلال الموقع الرسمي “هنـــــــا”

تصدرت عمليات البحث عن نتيجة اللوتري وموعد ظهور نتيجة اللوتري وكيفية الاستعلام عنها والشروط الواجب توافرها للتقديم عليها وذلك تزامنًا مع اقتراب إعلان نتائج الهجرة الشرعية لأمريكا والذي ينتظره ملايين المتقدمين حول العالم، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة قرعة أمريكا سوف يتم الإعلان عنها رسميًا يوم السبت الموافق 3 مايو 2025.

نتيجة اللوتري

يمكنك الاستعلام عن نتيجة اللوتري فور الإعلان عن ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لنتائج اللوتري الأمريكي.

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “الاستعلام عن نتائج القرعة الأمريكية” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور نتيجة القرعة مباشرًة سواء تم القبول أو الرفض.

شروط التقديم في قرعة أمريكا 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في قرعة أمريكا والتي تتمثل في الآتي: