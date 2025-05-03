أحدث تردد قناة طيور الجنة للقمر الصناعي نايل سات 2025 “نزلها حالًا واستمتع بأحلى الأغاني”

قناة طيور الجنة تحمل معها القرحة للأطفال والأسر في الوطن العربي وتأتي هذه العودة المنتظرة بترددات حديثة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل استعادة القناة مكانتها كواحدة من أكثر قنوات الأطفال شعبية وتأثير وهي لا تقتصر على المحتويات الترفيهية بل تقدم محتويات تربوية مميزة وأغاني تفاعلية تزرع فيهم القيم والمهارات الاجتماعية بأسلوب محبي وسهل الفهم.

تردد قناة طيور الجنة

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: