منزلك داخل الهدد!! .. الكشف عن اسماء مناطق الإزالة والهدد عبر بوابة الأمانة العامة 2025

أعلنت أمانة جدة خريطة مناطق الإزالة والهدد التي توفر معلومات دقيقة حول بعض المواقع التي تحتاج إلى إزالة وتطوير وفقًا للشروط الهندسية التي وضعتها اللجنة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية السعودية من أجل القضاء على المخالفات العمرانية وتعزيز مستوى الخدمات العامة في المدينة ويشمل ذلك العقارات التي تفتقر المرافق الأساسية بالإضافة إلى المباني والمناطق التي لا تتوافق مع معايير البناء الحديثة.

مناطق الإزالة والهدد عبر بوابة الأمانة العامة

يستطيع المواطنين في جدة الاستعلام عن مناطق الإزالة والهدد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة جدة

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد استكمال عملية الدخول تظهر الخريطة التفاعلية التي توضح المواقع التي تم تحديدها للإزالة.

اضغط على أيقونة “الموقع المحدد”.

تحديد المنطقة التي تقيم بها.

عند الوصول إلى الموقع الجغرافي الذي تريد الاستعلام عنه اضغط عليه للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة به.

تعويضات جدة للمواطنين عن الإزالة والهدد

أعلنت الأمانة العامة في جدة عن خطة واضحة لصرف التعويضات للمواطنين المتضررين من أعمال الإزالة كما يلي: