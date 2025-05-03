أحدث تردد قناة الجزيرة الإخبارية على نايل سات 2025 .. اخبار العالم حولك تتحدث

قناة الجزيرة الإخبارية تعتبر من أشهر وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المشاهد الإعلامية العربية والدولية بفضل تغطيتها الشاملة وتحليلاتها الدقيقة التي تقدمها ومنذ بداية إصدارها التزمت القناة بنقل الأخبار من مصادرها المباشرة مع التركيز على التوازن والحياد وإنها ليست مجرد قناة إخبارية بل تعتبر منصة فطرية تطلع المشاهد على ما وراء العناوين، لذلك يتساءل مجموعة من الأشخاص عن التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية

تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة الجزيرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10971.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الجزيرة الإخبارية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: