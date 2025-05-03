خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2025 “هنــــــــــا”

تعمل الحكومة العراقية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في العراق، وتخصص الحكومة العراقية مساعدات للأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة استجابة لتوجيهات الدولة من أجل تعزيز ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ومنهم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل الدخل، وأتاحت وزارة العمل رابط منصة مظلتي للاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر وجبة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” من الخدمات المتاحة.

تحديد الوجبة الأخيرة بالعراق.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في الآتي: