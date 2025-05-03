الإعلان الأول من المؤسس عثمان 191 .. على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يتساءل محبي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية الجديد للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة من الموسم السادس، بالإضافة إلى أن القناة تتميز بأنها مجانية وتعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع أو تشويش.
تردد قناة الفجر الجزائرية
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11034.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12034.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر
يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولًا التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- النقر على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من الصفحة الرئيسية.
- اضغط على زر “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الرسيفر سواء كان “عرب سات أو نايل سات”.
- كتابة بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز واستقطاب القناة.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “تثبيت” ويتم ضبط تردد القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.