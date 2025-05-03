الإعلان الأول من المؤسس عثمان 191 .. على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يتساءل محبي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية الجديد للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة من الموسم السادس، بالإضافة إلى أن القناة تتميز بأنها مجانية وتعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع أو تشويش.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: