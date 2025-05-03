خناق ومرح وسعادة وضحك طول اليوم.. مع تردد قناة توم وجيري الجديد 2025

يتساءل الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري الجديد على مختلف الأقمار الصناعية لمشاهدة أسهر حلقات الكرتون التي تجمع بين المغامرات والكوميديا، حيث أصبحت القناة مصدر للترفيه العائلي والخيار الأفضل بالنسبة للكبار والأطفال، وتعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتويات الأطفال وأفلام الكرتون على مستوى العالم العربي.

تردد قناة توم وجيري

أصدرت إدارة قناة توم وجيري التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11315.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12149.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: