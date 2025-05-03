العروض مستمرة لكل ربة منزل “توفير وجودة عالية” .. عروض كازيون حتى 5 مايو 2025

يواصل كازيون ماركت تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية والتي تشمل جميع المنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية، حيث يوفر خصومات وعروض على المنتجات الغذائية ومستلزمات التنظيف والأدوات المنزلية وغيرها وهذا يجعل التسوق أكثر توفيرًا وسهولة من أجل ضمان حصول العملاء على أفضل المنتجات بأسعار تنافسية.

عروض كازيون

يقدم كازيون تخفيضات وعروض مميزة على السلع الغذائية التي لا غنى عنها في أي بيت بأسعار تنافسية كالآتي:

عروض كازيون على الزيوت والسكر والأرز وجميع المنتجات التي لا غنى عنها.

خصومات وعروض على منتجات التنظيف والعناية الشخصية.

تخفيضات على منتجات الألبان واللحوم المجمدة.

عروض كازيون على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية

جاءت عروض كازيون على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية كما يلي: