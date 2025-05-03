العروض مستمرة لكل ربة منزل “توفير وجودة عالية” .. عروض كازيون حتى 5 مايو 2025

يواصل كازيون ماركت تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية والتي تشمل جميع المنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية، حيث يوفر خصومات وعروض على المنتجات الغذائية ومستلزمات التنظيف والأدوات المنزلية وغيرها وهذا يجعل التسوق أكثر توفيرًا وسهولة من أجل ضمان حصول العملاء على أفضل المنتجات بأسعار تنافسية.
عروض كازيون
يقدم كازيون تخفيضات وعروض مميزة على السلع الغذائية التي لا غنى عنها في أي بيت بأسعار تنافسية كالآتي:
- عروض كازيون على الزيوت والسكر والأرز وجميع المنتجات التي لا غنى عنها.
- خصومات وعروض على منتجات التنظيف والعناية الشخصية.
- تخفيضات على منتجات الألبان واللحوم المجمدة.
عروض كازيون على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية
جاءت عروض كازيون على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية كما يلي:
- سعر زجاجة زيت كريستال في عروض كازيون 235 جنيه.
- برجر وزن كيلو ونصف نوع ميكو وصل سعره بعد الخصم في كازيون 289 جنيه.
- سعر علبة التونة في خصومات كازيون 35 جنيه.
- وصل سعر البطاطس في عروض كازيون 10 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البرتقال اليوم ضمن عروض وخصومات كازيون 50 جنيه.
- سعر كيلو التفاح الأصفر والسكري والتفاح الأحمر في عروض كازيون 64 جنيه بدلًا من 70 جنيه.
- وصل سعر كيلو الكيوي اليوم بعد الخصم 100 جنيه.
- شاشة حجم 43 بوصة وصل سعرها اليوم في كازيون 7500 جنيه بدلًا من 11000 جنيه.
- دلاية اثنين شمعة وصل سعرها داخل عروض كازيون 300 جنيه.
- سعر خلاط فلامنجو قوة الخلاط وصل داخل العرض 400 جنيه بدلًا من 700 جنيه.