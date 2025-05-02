تثبيت تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تعد قناة كراميش واحدة من أكثر القنوات الطفولية المعنية بتقديم محتوى طفولي وكرتوني مميز، يتم بثه على مدار الساعة، حتى أن تتناسب مع مختلف الأعمار، فيما أن القناة موجهة إلى الدول العربية بشكل كبير، فيما يعشقها كل أسرة عربية، وسنتعرف معًا على التحديثات المعنية بالتردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة كراميش أطفال

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، مع استمرارية متابعة كل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة يكون 11470.

استقطابها فهو رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “4/3”.

تنزيل التردد الثاني لقناة كراميش أطفال

وعن التردد الأخر لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي الثاني، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

تردد القناة 11390.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة كراميش “6/5”.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة كراميش على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-