تردد قناة وناسة.. خطوات استقبالها على جهازك الرسيفر

تعد قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية المعنية بنقل المحتوى الطفولي والكرتوني، بالإضافة إلى أن القناة تقوم بعرض الأغاني والأناشيد الدينية على مدار الساعة، فيما أنها تعمل على تعزيز وتنمية مهارات الأطفال والعمل على تعزيز القيم الإيجابية لديهم، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات المعنية باستقبال التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو رائع ومميز على مدار الساعة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث 11430.

استقطاب أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تنزيل تردد قناة وناسة أطفال الحديث

وعن البيانات المعنية باستقبال التردد التحديث لقناة وناسة أطفال، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

ترددها الحديث 11270.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

مزايا قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

وعن المميزات المعنية بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-