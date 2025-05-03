السعودية تمنع.. الدخول لمدة 10 أعوام وغرامة 20 ألف ريال على هؤلاء المواطنين

فرضت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، غرامة مالية تصل قيمتها 20 ألف ريال سعودي على جميع المخالفين، وذلك كل من يضبط مؤديًا أو محاولاً الحج دون حصوله على التصريح، مؤكدة أن المخالفة تضمنت جميع حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، مشددة على أن من يحاول القيام الدخول إلى مكة المكرمة وكافة المشاعر المقدسة، أو مختلف المناطق الجغرافية المحيطة بها.

فرض عقوبات مالية على مخالفي السعودية

وأكدت وزارة المالية، أن النطاق الجغرافي بما يشمل كذلك مكة المكرمة ومختلفة مداخلها الرسمية وغير الرسمية، ناهيك عن المناطق المركزي المعنية بالمشاعر المقدسة، حتى أن ذلك يتضمن مراكز الضبط الأمني المؤقتة والفرز، بالإضافة إلى مراكز الضبط الأمني، حتى أن المتسللين للحج إلى المملكة العربية السعودية، بما يشمل ذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القيام بترحيل المخالفين والعمل على منعهم إلى المملكة لمدة تصل لـ 10 أعوام وفرض غرامة مالية تُقدر قيمتها 20 ألف ريال سعودي.

عقوبات صارمة على مخالفي أداء الحج

وحذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الراغبين لأداء مناسك الحج من التعامل مع أي جهة غير رسمية، والتأكيد على صحة بأن الجهة الرسمية، بالإضافة إلى أن أداء فريضة الحج تطلب الحصول على تأشيرة الحج التي تصدرها الجهات الرسمية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن التقديم على هذا التصريح من خلال منصة نسك حج، التي يتم توفيرها لـ 126 دولة استخدامها من أجل القيام بحجز المباشر عبر منصة نسك حج.

الاستعدادات لموسم الحج

وتستعد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، لموسم الحج، التي بدأت فعلياته من بداية الشهر الجاري، حتى أن هذا الموسم من المتوقع بأن يشهد أعدادًا كبيرة من مختلف بقاع الأرض ومن كافة أنحاء الدول، كما أن الوزارة تقوم بفرض كافة العقوبات والغرامات المالية على الوافدين المخالفين.