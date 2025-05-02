بإشارة قوية.. طريقة تنزيل تردد قناة SSC SPORTS عبر الأقمار الصناعية

تعتبر قناة SSC SPORTS من أبرز القنوات المتخصصة في المحتوى الرياضي المميز، ناهيك عن نقلها إلى المباريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي، وغيرها من الدوريات الأخرى، فيما يرغب العديد من عشاق الساحرة المستديرة من التعرف على أخر تحديث تم على التردد الجديد للقناة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة SSC SPORTS الجديد

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتثبيت قناة SSC SPORTS على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث 120523.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد قناة SSC SPORTS على القمر الصناعي عرب سات

وعن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل التردد الحديث لقناة SSC SPORTS، وذلك لكي تتمكن من متابعة العديد من المباريات، بما ينجذب إليها عشاق الساحرة المستديرة، فجاءت كما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة الثاني 12418.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6

خطوات تثبيت قناة SSC SPORTS الجديد

هناك بعض الخطوات المعنية بتثبيت التردد الحديث لقناة SSC SPORTS على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، من أجل مشاهدة كافة المباريات المحلية بإشارة قوية وجودة عالية، بناءً على ما يلي:-