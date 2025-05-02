ارتفاع سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2 مايو 2025

زادت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموفق 2 من شهر مايو 2025، نظير أن ذلك جاء مقارنة بأخر مستويات له ضمن الأسعار النهائية لأعيرة الذهب في ختام التعاملات المسائية من أمس الخميس، فيما أن متوسط سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة سجل نحو 37 ألف و360 جنيهًا وهو من عيار الـ 21، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

سعر الذهب اليوم الجمعة

بناءً على التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الذهب اليوم الجمعة، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5337 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الجرام الواحد عيار 21 نحو 4670 جنيهًا.

بالإضافة إلى وصول سعر الجرام من عيار 18 لـ 4002 جنيه.

وعن سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 3113 جنيهًا للجرام الواحد.

تاتي جميع أسعار المشغولات الذهبية مجردة من قيمة المصنعية.

قيمة مصنعية الذهب في محلات الصاغة

وعن قيمة مصنعية الذهب فتختلف نسبتها من 6% لـ 14% بمختلف محلات الصاغة، حتى أن ذلك يتوقف على نوع الذهب والوزن، وهو ما يُحدده كل تاجر، بالإضافة إلى أن التوقعات الخاصة بالمشغولات الذهبية تؤول لعودة الارتفاع مرة أخرى في سعر الذهب خلال الفترة القادمة، ويتوقف ذلك بناءً على عمليات العرض والطلب وكذلك الاضطراب الكبير التي يحدث على مؤشر العملة الأجنبية بالبورصات العالمية بشكل لحظي.