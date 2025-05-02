طريقة فتح حساب بنك الخرطوم في بيتك.. رابط مباشر

خدمة فتح حساب داخل بنك الخرطوم من أكثر الخدمات التي عليها بحث كبير في الفترة الحالية، خاصة بعد أن تم إطلاقها من قبل البنك، نظير أن الخدمة تُساهم بشكل كبير في تلبية كافة احتياجات العملاء السودانيين، حتى أنها تُسهل عليهم في إمكانية الحصول على حساب بنكي ساري وصالح، بناءً على مجموعة من الإجراءات المعنية بطلب فتح الحساب خلال السطور التالية.

خدمات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة العملاء راغبي الحصول على حساب بنكي فعال، بناءً على ما يلي:-

خدمة الإستعلام عن الرصيد البنكي.

كذلك خدمة تحويل واستلام الحوالات بكل سهولة.

خدمة سداد الفواتير الخاصة بالمرافق العامة.

خدمة تحديث البيانات الشخصية في حساب العميل.

إمكانية التواصل مع الدعم الفني الخاص ببنك الخرطوم.

سهولة إجراء أي تحديث في أي وقت دون مواجهة أي صعوبة.

ما هي خطوات فتح حساب بنك الخرطوم؟

وعن الخطوات المعنية بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين، بناءً على ما يلي:-